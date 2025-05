Primaires du PPP : débat entre les deux finalistes ce soir

Photo : YONHAP News

Hier, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dévoilé les noms des deux finalistes de ses primaires en vue de l’élection présidentielle du 3 juin. Ce soir, l’ancien ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, et l’ex-président du parti conservateur, Han Dong-hoon, s’affronteront lors d’un débat en tête-à-tête. Il sera diffusé en direct pendant 90 minutes à partir de 22h sur une chaîne de télévision câblée.Les échanges devraient porter notamment sur la destitution de l’ancien président Yoon Seok Yeol et sur une possible alliance avec le président par intérim, Han Duck-soo, en vue d’une candidature unique.Le candidat qui représentera l’ex-parti au pouvoir sera désigné à l’issue d’un vote des membres de la formation et d’un sondage d’opinion publique réalisé les 1er et 2 mai, chacun comptant pour 50 %. Son nom sera officiellement annoncé lors d’un congrès prévu le 3 mai au centre d’exposition KINTEX, à Ilsan, au nord-ouest de Séoul.