Affaire Lee Jae-myung : verdict attendu demain

Photo : YONHAP News

La Cour suprême rendra son verdict ce jeudi à 15h dans l’affaire de violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques visant Lee Jae-myung. C’est ce qu’a annoncé hier la plus haute juridiction du pays.Ce jugement intervient 34 jours après le dépôt du pourvoi formé par le Parquet contre la décision de la Haute Cour, qui avait acquitté, le mois dernier, le candidat du Minjoo à la prochaine présidentielle. La semaine dernière, la Cour avait décidé d’examiner l’affaire en assemblée plénière et a tenu deux séances de délibération dans la foulée.Lee avait été inculpé en 2022 pour avoir tenu des propos mensongers pendant la campagne présidentielle. Lors d’une interview en 2021, il avait nié connaître un homme impliqué dans un scandale immobilier à Seongnam, ville dont il avait été le maire. Il est également accusé d’avoir fait de fausses déclarations lors d’un audit parlementaire. En première instance, il avait été reconnu coupable et condamné à un an de prison avec un sursis de deux ans, avant d’être acquitté en appel. Le Parquet avait alors saisi la Cour suprême.Si la décision de la cour d’appel est confirmée, l'ancien chef de file du parti de centre-gauche sera définitivement acquitté. Dans le cas contraire, le dossier retournera devant la Haute Cour. Une autre possibilité, bien que rarissime, serait que la Cour suprême casse la décision de la cour d’appel et rende elle-même un jugement définitif. En cas de condamnation à une amende supérieure à un million de wons, Lee ne pourra pas se présenter au scrutin du 3 juin, dont il est le favori selon les sondages. Le verdict sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de l’institution.