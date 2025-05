Consultations commerciales : les contours d’un accord se dessinent entre Séoul et Washington

Photo : KBS News

Le secrétaire américain au Trésor a déclaré que les contours d’un accord commercial avec Séoul commençaient à se dessiner, faisant référence aux négociations tarifaires bilatérales en cours. Scott Bessent a tenu ces propos mardi, lors d’une conférence de presse sur le bilan économique, organisée à la Maison Blanche 100 jours après le retour de Donald Trump au pouvoir. Il répondait à une question sur le calendrier de l’annonce des résultats des discussions commerciales avec certains pays asiatiques, comme la Corée du Sud, le Japon et l’Inde.Le secrétaire a précisé que ces nations avaient coopéré le plus activement dans les négociations avec les Etats-Unis. Il s’est toutefois abstenu de révéler les détails des échanges avec le gouvernement sud-coréen.Le 24 avril, à Washington, Bessent avait tenu, aux côtés du représentant au Commerce extérieur Jamieson Greer, des consultations commerciales dites « 2+2 » avec leurs homologues sud-coréens, à savoir le ministre de l’Economie et des Finances, Choi Sang-mok, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Ahn Duk-geun.Interrogé sur un éventuel retard dans la conclusion des discussions, en lien avec les calendriers politiques en Corée du Sud et au Japon, le haut responsable américain a affirmé que ces pays souhaitent parvenir à un « cadre d’accord » avant leurs scrutins électoraux respectifs. Pour rappel, l’élection présidentielle sud-coréenne est prévue le 3 juin, tandis que des élections sénatoriales japonaises se dérouleront en juillet.