Affaire du chaman Geonjin : le Parquet effectue une perquisition dans la résidence de Yoon

Photo : KBS News

Ce mercredi, le Parquet a lancé une perquisition dans la résidence privée de Yoon Suk Yeol, dans le cadre de son enquête sur les allégations visant un chaman proche de l’ancien couple présidentiel. Bien que cet appartement fasse partie de la zone de protection dont bénéficie l’ancien président, il n’est pas soumis aux restrictions liées au secret militaire ou professionnel contrairement à l’ancienne résidence officielle du quartier de Hannam.Le Bureau des procureurs du district sud de Séoul a dépêché, ce matin, des enquêteurs dans le complexe résidentiel Acrovista, situé dans le sud de la capitale. Les autorités cherchent à recueillir des éléments susceptibles d’élucider les soupçons concernant les relations entre le chaman Jeon Seong-bae, plus connu sous le pseudonyme de « Geonjin », et l’ex-chef de l’Etat ainsi que son épouse Kim Keon-hee.Jeon est soupçonné par le Parquet d’avoir reçu un collier de diamants et un sac de luxe de la part d’un haut responsable de l’Eglise de l’Unification et de les avoir remis comme cadeaux à l’ex-première dame.