SK Telecom : risque limité de « SIM swapping »

Photo : YONHAP News

Alors que l’inquiétude et la colère persistent après la fuite massive d’informations liées aux cartes SIM des utilisateurs de SK Telecom, une équipe d’enquête conjointe public-privé a présenté ses premières conclusions. Selon elle, le risque de détournement d’argent par « SIM swapping », une technique consistant à cloner une carte SIM, reste très limité.Pour qu’un téléphone cloné fonctionne, deux éléments sont indispensables : des données de communication comme le numéro de téléphone ou l’identifiant de l’utilisateur et l’identifiant unique attribué à chaque appareil mobile. Or, d’après l’analyse initiale des autorités, ce dernier n’a pas été compromis.Dans ce contexte, les services de protection de carte SIM proposés par les opérateurs suffiraient à prévenir les fraudes. En liant la SIM à l’identifiant unique du téléphone, ils empêchent toute connexion au réseau si la carte clonée est insérée dans un autre appareil que celui de l’utilisateur.Ce matin, la Police a annoncé avoir ouvert une enquête officielle, après une phase préliminaire. Une équipe de 22 enquêteurs, dirigée par le chef de l’unité de cyberinvestigation de l’Agence nationale de la Police de Séoul, a été constituée pour mener les investigations. L’objectif est d’identifier les responsables du piratage et d'en retracer les conditions, notamment l’éventuelle utilisation de logiciels malveillants.De son côté, SK Telecom a annoncé, hier, le lancement, à partir de la mi-mai, d’une solution alternative appelée « formatage de la SIM », face à la pénurie de cartes de remplacement gratuites. Cette méthode permettrait aux utilisateurs de conserver leur carte actuelle tout en réinitialisant les données, avec un effet équivalent à un remplacement. Depuis le début de la crise, le nombre de demandes de remplacement s’élevait à 5,39 millions au 29 avril à 18h.