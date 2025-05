Samsung Electronics : chiffre d'affaires trimestriel record

Photo : YONHAP News

Au premier trimestre 2025, Samsung Electronics a enregistré un chiffre d'affaires record, porté notamment par les excellentes ventes de sa série de smartphones Galaxy S25. Selon les résultats consolidés provisoires publiés ce mercredi, le bénéfice d'exploitation de janvier à mars s'est élevé à 6 685,3 milliards de wons, soit une hausse de 1,2 % par rapport à la même période de l'année dernière.Le chiffre d'affaires s'est établi à 79 140,5 milliards de wons, atteignant ainsi son niveau trimestriel le plus élevé jamais enregistré. Ce montant représente une augmentation de 10,05 % en glissement annuel. Le précédent record, de 79 098,7 milliards, avait été atteint au troisième trimestre 2024. Quant au bénéfice net, il s'est chiffré à 8 222,9 milliards de wons, en progression de 21,74 % sur un an.La division Mobile eXperience (MX) et Réseaux a largement contribué à ces résultats grâce aux fortes ventes des Galaxy S25 ainsi qu’à la baisse des prix des composants. Elle a généré un chiffre d’affaires de 37 000 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 4 300 milliards.De son côté, la division Device Solutions (DS), chargée de l’activité semi-conducteurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 100 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 1 100 milliards. En particulier, les ventes de mémoires se sont élevées à 19 100 milliards de wons, enregistrant une baisse de 17 % sur un an, notamment en raison du recul des résultats des puces mémoires à large bande passante (HBM).