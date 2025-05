Consultations commerciales : Séoul dément vouloir conclure un accord avec Washington avant l’élection présidentielle

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances a déclaré n’avoir ni exprimé le souhait de conclure un cadre de négociation avec les Etats-Unis avant l’élection présidentielle, ni abordé ce sujet. Avant de préciser qu’au cours des discussions commerciales « 2+2 », Séoul s’était contenté de souligner l’importance de prendre en compte la situation politique intérieure, ainsi que la communication étroite avec l’Assemblée nationale. Le ministère a réaffirmé sa position qui consiste à avancer méthodiquement et sans précipitation.Plus tôt, mardi, le secrétaire américain au Trésor avait indiqué, lors d’un briefing à la Maison Blanche, que les gouvernements sud-coréen et japonais souhaitaient établir un cadre d’accord commercial avant leurs élections respectives afin de démontrer qu’ils étaient parvenus à négocier avec Washington avant ces échéances.En réponse, le ministre sud-coréen de l'Economie et des Finances a estimé que ces propos s’adressaient avant tout au public américain. Lors d’une séance plénière de la commission parlementaire des Finances, ce matin, Choi Sang-mok a confié avoir été surpris par ces déclarations, qu’il a relues dans leur version originale. Il a alors compris qu’il s’agissait d’un message à usage interne, prononcé à l’occasion de la conférence de presse marquant les 100 jours de l’administration Trump. Choi a précisé avoir demandé des explications au département américain quant au contexte de ces propos.