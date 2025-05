Guerre en Ukraine : selon Washington, l’envoi de troupes nord-coréennes contribue à la prolonger

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a déclaré mardi que des pays tiers comme la Corée du Nord avaient contribué à prolonger la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et qu’ils devaient en assumer la responsabilité. Avant d’appeler à l’arrêt immédiat de l’envoi de troupes nord-coréennes ainsi que du soutien fourni en contrepartie.Washington a également rappelé que la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou constituait une violation directe des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, lesquelles interdisent tout soutien au régime de Kim Jong-un. Par ailleurs, le département d’Etat a réaffirmé que, sans progrès tangible, les Etats-Unis pourraient renoncer à jouer leur rôle de médiateur dans les négociations de paix.Cependant, Vladimir Poutine semble indifférent aux critiques. Après avoir exprimé sa gratitude à Kim III, il a laissé entendre, lors d’un événement auquel participait la Corée du Nord et d’autres pays, que l’armée nord-coréenne pourrait participer au défilé de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, prévu le 9 mai. Le Kremlin a également évoqué la possibilité que des soldats nord-coréens ayant combattu lors de la bataille de Koursk soient décorés par le président russe. La participation du royaume ermite au défilé n’a cependant pas été confirmée.