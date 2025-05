Guerre en Ukraine : Séoul se dit prêt à accueillir les soldats nord-coréens capturés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a réaffirmé qu’il poursuivrait ses efforts diplomatiques pour rapatrier en Corée du Sud les soldats nord-coréens capturés en Ukraine, s’ils en expriment le souhait. Et ce, indépendamment de l’officialisation par Pyongyang et Moscou du déploiement de troupes nord-coréennes.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a rappelé hier aux journalistes qu’en vertu des Conventions de Genève et des pratiques internationales, personne ne doit être renvoyé contre sa volonté dans un endroit où il risque des persécutions.Séoul et Kyiv avaient déjà constaté, avant même l’annonce officielle, que des militaires nord-coréens combattaient sous commandement russe. Des discussions avaient donc été engagées sur leur statut de prisonniers de guerre et sur la possibilité de leur accorder l’asile.Lors d’un point presse régulier, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a souligné que ces soldats sont considérés comme des citoyens sud-coréens selon la Constitution. Le gouvernement s’est engagé à leur fournir l’aide et la protection nécessaires s’ils souhaitent se rendre au sud du 38e parallèle, conformément aux principes fondamentaux et aux lois.