Pont sur le Tumen : la construction a débuté pour relier la Corée du Nord et la Russie

La Corée du Nord et la Russie ont commencé à construire un pont routier sur le fleuve Tumen. Selon l'agence de presse russe Tass, une cérémonie virtuelle marquant le lancement des travaux s’est tenue mercredi.A cette occasion, le Premier ministre russe a déclaré que l’installation de ce pont était une étape importante dans les relations bilatérales. Pour Mikhaïl Michoustine, elle va au-delà d’un projet de construction et reflète le désir des deux alliés de renforcer leur coopération. Son homologue nord-coréen, Pak Thae-song, a pour sa part estimé que l'édifice deviendra historique et symbolisera l’amitié inébranlable entre les deux pays.C’est en juin 2024, lors de leur rencontre à Pyongyang, que Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont mis d’accord sur la réalisation de ce projet. Jusqu’ici il n’existait qu’un pont ferroviaire entre les deux nations. Ce nouvel ouvrage de 850 mètres de long devrait ainsi faciliter les échanges de marchandises tout comme humains.