Photo : YONHAP News

En ce jour de Fête du travail, le ciel sud-coréen est capricieux avec de la pluie sur l'ensemble du pays. Des orages et de la grêle sont attendus localement. Une alerte au vent fort a également été émise pour l'île de Jeju.En conséquence, les températures diminuent légèrement. Ce matin, il fait 16°C à Séoul, 12°C à Daejeon, 18°C à Jeonju, 17°C à Gwangju et Busan ainsi que 14°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 18°C dans la capitale, 22°C à Daejeon et Jeonju, 20°C à Gwangju, 21°C à Busan ainsi que 24°C à Daegu, la maximale.