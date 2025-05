Nucléaire : Prague choisit définitivement KHNP pour ses nouveaux réacteurs

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. L'entreprise sud-coréenne Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) a été choisie pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en République tchèque. Le gouvernement de Prague a approuvé, en conseil des ministres, le budget du projet et annoncé que le contrat final sera signé le 7 mai.Selon les plans, le géant sud-coréen construira deux réacteurs à la centrale nucléaire de Dukovany, qui en compte quatre actuellement. Le coût total de l'opération est estimé à 400 milliards de couronnes, soit 16 milliards d’euros. Avec une option pour deux unités supplémentaires à la centrale de Temelin.C’est la première fois depuis 2009 qu’une société du pays du Matin clair exporte ses centrales nucléaires. Le précédent contrat décroché par KHNP portait sur la construction de quatre réacteurs à la centrale de Barakah aux Emirats arabes unis.Séoul s’est réjoui de la décision du gouvernement de Petr Fiala. Dans un communiqué de presse publié hier, le ministère de l’Industrie et de l’Energie a promis de faire de son mieux pour organiser avec succès la cérémonie de signature de l’accord final. Même son de cloche du côté de KHNP. Son patron, Whang Joo-ho, s’est engagé à ne pas compter ses efforts pour mettre en œuvre le contrat et réaliser les travaux dans les délais fixés.