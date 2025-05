Maisons abandonnées : le gouvernement à pied d’œuvre pour leur gestion

Photo : YONHAP News

En raison du déclin démographique, conjugué à la concentration urbaine, les campagnes et les petites villes commencent à se vider. Laissant près de 134 000 maisons inhabitées à travers le pays. Face à ce problème, le gouvernement a préparé un plan destiné à les gérer. Dévoilé aujourd’hui, lors d’une réunion ministérielle, il s’articule autour de quatre piliers avec 15 projets détaillés.Le premier consiste à établir un système de gestion de ces habitations vacantes. Pour cela, l’exécutif veut déposer des projets de loi spéciaux visant à renforcer la responsabilité ainsi que le rôle de l’Etat et des collectivités locales dans leur gestion ou dans leur rénovation. Une plateforme d’information sera également créée.Le second concerne la réhabilitation de ces maisons laissées à l’abandon et leur transformation en logements utilisés à d’autres fins. L’Etat envisage d’y apporter dorénavant un plus important soutien financier.Pour le troisième pilier, le gouvernement central aidera les collectivités locales à développer leur capacité à rénover les maisons « fantômes » des zones dépeuplées.Enfin, le dernier consiste à améliorer les systèmes concernés afin d’encourager le secteur privé à investir dans le réaménagement des habitations libres. Il s’agit également d’élargir les avantages fiscaux au niveau de la taxe foncière ou l’impôt sur les plus-values.