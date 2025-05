Primaires du PPP : dernier débat télévisé avant l’investiture

Photo : YONHAP News

Hier soir, les deux finalistes à l’investiture du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour la présidentielle du 3 juin ont participé à un ultime débat télévisé. L’ancien ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, et l’ex-patron du mouvement conservateur, Han Dong-hoon, se sont affrontés durant une heure et demie. Ils ont débattu sur plusieurs sujets comme le pouvoir d’achat ou la possibilité pour la Corée du Sud de se doter d’armes nucléaires.L’hypothèse d’une candidature unique avec le président de la République par intérim, Han Duck-soo, en cas de participation de ce dernier à l'élection, a été l’un des sujets les plus houleux du duel.Kim a réitéré qu’un seul candidat devait se présenter au nom du camp conservateur pour battre Lee Jae-myung, qui représente le Minjoo, la formation de centre-gauche. Son rival a fait une déclaration nuancée en se disant prêt, lui aussi, à coopérer avec tous ceux qui veulent briguer la présidence pour remporter le scrutin. Mais, selon lui, il n’est pas encore temps d’en parler.Le nom du candidat définitif doit être révélé lors du Congrès du PPP, prévu ce samedi. Avant cela, ses adhérents cotisants sont appelés à voter aujourd’hui et demain. Les sondages d’opinion sont menés en parallèle auprès des citoyens qui ne soutiennent pas le Minjoo. Pendant ce temps, les deux prétendants poursuivent aujourd’hui des déplacements de campagne sur le terrain.