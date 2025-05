Exportations : hausse de 3,7 % en avril

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées ce matin par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, les exportations ont atteint 58,21 milliards de dollars en avril. Il s'agit d'une augmentation de 3,7 % en glissement annuel et d’une croissance pour le troisième mois consécutif.Le produit phare de la Corée du Sud, les semi-conducteurs, représentent 11,7 milliards de dollars, en hausse de 17,2 %. Un record pour un mois d’avril. Quant aux automobiles, elles ont connu une régression de 3,8 %, s'établissant à 6,5 milliards de dollars.Les ventes vers les Etats-Unis ont diminué de 6,8 % avec 10,6 milliards de dollars. Celles à destination de la Chine se sont accrues de 3,9 %, pour un total de 10,9 milliards.Du côté des importations, avec un volume de 53,32 milliards de dollars, elles diminuent de 2,7 % en un an. L'excédent commercial s’est donc élevé à 4,88 milliards de dollars.