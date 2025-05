Han préside une ultime réunion avant une probable candidature à la présidentielle

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim devrait démissionner, cet après-midi, de son poste pour se présenter à la prochaine présidentielle.Avant de formaliser sa candidature, Han Duck-soo a réuni, ce matin, les ministres concernés par les affaires étrangères et la sécurité nationale. L’occasion pour lui de les exhorter à placer l’intérêt national au cœur des priorités lorsqu’ils doivent réagir à un nouvel ordre international. Citant plus particulièrement les négociations commerciales avec les Etats-Unis.Selon le dirigeant intérimaire, la politique de l’administration Trump II crée de vives tensions dans le monde et nombre de sud-Coréens restent inquiets de leur impact sur la sécurité nationale. Les responsables gouvernementaux doivent donc mener toutes négociations avec les pays étrangers avec sang-froid et sérieux, en suivant le principe selon lequel la sécurité nationale ne peut jamais être négociée.Han a en outre donné des instructions pour que l’armée reste sur le qui-vive face à d’éventuelles provocations de Pyongyang et à ses menaces de cyberattaques. A ce propos, il a rappelé que le régime de Kim Jong-un a récemment confirmé avoir envoyé des troupes en Russie et qu’il améliore ses systèmes d’arme ciblant la Corée du Sud.Le chef de l'Etat intérimaire en a profité pour appeler à relever le moral des soldats, qui selon lui, détermine la victoire ou la défaite en guerre. Pour cela, il a plaidé notamment pour l’augmentation de leurs salaires.