Hallyu : MyK FESTA 2025 se déroulera en juin

Le ministère de la Culture a annoncé, ce matin, l’organisation d’un festival de la culture coréenne le mois prochain. Nommé « 2025 MyK FESTA », il se déroulera pendant quatre jours à partir du 19 juin au Parc olympique de Séoul.Le premier jour et le 21, des concerts réuniront de célèbres artistes de K-pop, dont WayV, Lee Young-ji, Aespa et Illit. Le 22, le gukak, la musique traditionnelle coréenne, sera mis à l’honneur avec des prestations de groupes comme ADG7 et UheeSka.Diverses expositions et des programmes d’expérience sont également prévus. Plus d’une centaine d’entreprises sud-coréennes présenteront leurs contenus et produits dans des domaines tels que la musique, les dramas, les webtoons, la gastronomie ou encore le mode de vie.Le 20, une conférence internationale sera organisée. Plusieurs responsables de l’industrie des contenus y sont attendus comme Mike Van, président de Billboard, Danielle Jin, directrice marketing pour la région Asie-Pacifique chez Visa, ou encore Choi Jong-il, dirigeant d’Iconix.Pendant ce festival, le ministère prévoit de promouvoir des offres touristiques en partenariat avec plusieurs collectivités locales comme Busan, Cheonan, Gyeongju et Yeosu, dans le but d’attirer les visiteurs étrangers et de dynamiser le tourisme régional.