Additif au budget : le Minjoo et le PPP trouvent un compromis

Photo : YONHAP News

Le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) sont parvenus ce matin à un accord sur le volume du budget supplémentaire. Le montant final a été fixé à 13 800 milliards de wons, soit 8,5 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 1 600 milliards de wons par rapport à la proposition initiale du gouvernement.En détails, 400 milliards de wons ont été ajoutés pour soutenir l’émission de bons d’achat locaux, et 200 milliards pour l’aide aux zones touchées par les récents incendies de forêt ainsi que la campagne de rabais sur les produits agricoles et de la mer.De plus, 800 milliards de wons ont été alloués aux infrastructures publiques telles que les logements sociaux, les routes et les voies ferrées afin de relancer le secteur de la construction.Les autres majorations concernent les enquêtes sur les crimes liés aux stupéfiants et aux deepfakes à caractère sexuel, les mesures de prévention contre les inondations estivales, ainsi que les frais spéciaux de la Cour des comptes (BAI).Les deux partis prévoient de faire adopter ce projet d’additif budgétaire aujourd’hui en séance plénière.