Droits de douane : Trump laisse entrevoir un accord avec Séoul

Photo : KBS News

Donald Trump a évoqué d’éventuels accords avec la Corée du Sud, le Japon et l’Inde au sujet des droits de douane réciproques imposés par son administration. Cette déclaration a été effectuée lors d’un événement organisé hier par la chaîne NewsNation, en réponse à une critique sur l’impact des tarifs douaniers sur les citoyens américains.En défendant sa politique commerciale, le locataire de la Maison Blanche a affirmé que plus de 100 pays souhaitaient conclure un accord avec les Etats-Unis. Avant de souligner que, bien qu’il puisse mettre fin aux négociations à tout moment et de décider des tarifs comme il l’entend, il était en discussions.Le milliardaire a précisé que les USA n’avaient pas besoin de ces nations et que c’étaient elles qui profitaient de son pays. Tout en insistant sur le fait que Washington finançait la défense de Séoul, tandis que celui-ci abusait de son allié sur le plan commercial.Le président américain a ainsi laissé entendre qu’un compromis tarifaire avec le pays du Matin clair pouvait être rapidement trouvé. Mais cette position n’est pas partagée par le gouvernement sud-coréen qui ne compte pas finaliser les discussions avant l’entrée en fonction de son prochain chef de l’Etat. Pour rappel, la semaine dernière, les deux parties ont convenu de conclure un « accord global » d’ici le 8 juillet, date de fin du délai de suspension des surtaxes réciproques.Souvent pointé du doigt pour sa politique tarifaire, Trump s’est régulièrement défendu en promettant des négociations express et le retour de l’industrie sur le sol américain. Ses déclarations récentes semblent s’inscrire dans cette stratégie.