Présidentielle : le Minjoo entre dans le vif de la pré-campagne

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, Lee Jae-myung, candidat du Minjoo à la présidentielle du 3 juin, a effectué des rencontres placées sous le signe de la fête du 1er mai. Dans la matinée, il a échangé avec de jeunes salariés sur des sujets qui les préoccupent à savoir la réduction du temps de travail et les questions du logement ainsi que de la garde des enfants.A cette occasion, l'ancien chef de file du parti de centre-gauche a insisté sur la nécessité de multiplier les soutiens aux entreprises qui instaurent la semaine de quatre jours et demi, ainsi que d’introduire, à terme, celle de quatre jours. Avant de signer un accord de coopération avec l’une des deux centrales syndicales du pays, la FKTU, considérée comme étant modérée.Dans l’après-midi, Lee doit rencontrer des travailleurs précaires comme les livreurs de plats et de colis. Puis débuter, à Pocheon et à Yeoncheon, deux villes proches de la frontière avec le Nord, une « tournée nationale en autocar à l’écoute des électeurs ».