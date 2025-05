Météo : après la pluie, le beau temps

Photo : YONHAP News

Après un 1er mai pluvieux, ce vendredi s’annonce ensoleillé en Corée du Sud. Quelques nuages feront leur retour en fin de journée sans précipitation. A noter également que le vent continuera de souffler fortement sur la côte est.En raison des pluies de la veille, les températures matinales se sont rafraichies. Ainsi, ce matin, il fera 9°C à Séoul, 10°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju ainsi que 12°C à Daegu et Busan. En revanche, cet après-midi, la température moyenne sera d’environ 20°C. Cette barre sera atteinte dans la capitale, à Jeonju et Busan. Il fera 21°C à Daejeon et Gwangju ainsi que 22°C à Daegu.Pour ce week-end, la météo sera mitigée. Des pluies sont annoncées pour samedi dès la matinée. Une journée qui tranchera avec celle de dimanche où le soleil devrait briller pour tous.