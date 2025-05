SK Telecom : le gouvernement demande la suspension des nouvelles souscriptions

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences et des TIC a fortement recommandé, jeudi, à SK Telecom (SKT) de suspendre les nouvelles souscriptions et les demandes de portabilité des numéros jusqu’à ce que l’approvisionnement en cartes SIM soit stabilisé. Cette décision fait suite à des critiques selon lesquelles l’opérateur utiliserait les cartes, destinées au remplacement gratuit après l’attaque de hackers du 18 avril, pour attirer de nouveaux abonnés.Le ministère lui a également demandé de mettre en place un dépannage rapide en cas de dysfonctionnement du système lors des portabilités vers d'autres opérateurs, ainsi que d’envisager l’exonération des pénalités de résiliation, les indemnisations et l’allégement des obligations de justification pour les clients affectés. Avant d’exiger le renforcement du personnel d’assistance dans les aéroports pour le remplacement des cartes SIM et une communication transparente sur l’évolution de la situation après le piratage.De son côté, le géant sud-coréen de la télécommunication a déclaré ressentir une lourde responsabilité face à la situation actuelle et examiner les moyens de mettre en œuvre des mesures demandées.