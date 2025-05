Industrie de la défense : une délégation sud-coréenne en Amérique latine

Photo : YONHAP News

Du 21 avril au 1er mai, une délégation conjointe public-privé pour la coopération dans le domaine de la défense en Amérique latine a visité successivement des pays de la région. Dirigée par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et l'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA), son objectif était de promouvoir les capacités de l'industrie de défense du pays du Matin clair.Selon le ministère, la délégation s’est rendue au Mexique du 21 au 23 avril et a organisé une présentation de l’industrie de défense sud-coréenne. A cette occasion, elle a présenté les points forts de cette dernière, ainsi que le système de contrats d’exportation intergouvernementaux.Ensuite, la mission a effectué une visite au Pérou du 24 au 26 avril pour rencontrer de hauts responsables du secteur de la défense et discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine. Elle a également participé à la cérémonie d'ouverture du salon de la défense et de la sécurité (SITDEF). Sur place, la possibilité d’exporter des systèmes d’armement avec d'autres pays d’Amérique latine présents a été explorée.Enfin, les représentants sud-coréens ont poursuivi leur déplacement au Chili puis en Colombie. Ils y ont organisé des présentations sur les systèmes d’armement « made in Korea » et discuté avec des responsables locaux des moyens de coopération.