Le nouveau président intérimaire promet une gestion stable des affaires de l’Etat

Photo : KBS News

Le nouveau président de la République par intérim, Lee Ju-ho, a débuté sa première journée par un bref échange avec les journalistes. L’occasion pour lui d’annoncer ressentir une lourde responsabilité reposer sur ses épaules et de promettre de faire en sorte que la prochaine élection présidentielle soit organisée avec transparence et impartialité.Celui qui est aussi le vice-Premier ministre aux Affaires sociales et ministre de l’Education s’est également engagé à faire de son mieux pour gérer les affaires de l’Etat de manière stable.Sur le conflit entre le gouvernement et les médecins, Lee a souligné que les étudiants en médecine devaient absolument retourner en classe. Et d’ajouter qu’il continuera de travailler sur ce dossier qu’il avait traité depuis le début de la crise à la tête du ministère de l’Education.Le dirigeant intérimaire a ensuite convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale (NSC). Il a alors souligné qu’il ne devrait y avoir aucune faille dans tous les domaines, plus particulièrement en matière de diplomatie, de sécurité nationale et de défense. Avant de demander de maintenir une posture solide de préparation militaire afin de dissuader fermement toute provocation de Pyongyang.