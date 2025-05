Photo : YONHAP News

A l'occasion des jours fériés consécutifs jusqu’au 6 mai en Corée du Sud, l’île méridionale de Jeju s'attend à un fort afflux de touristes. D’autant plus que la « golden week » du Japon et la fête du travail en Chine coïncident.L’Association du tourisme de Jeju prévoit que, du 1er au 6 mai, environ 252 000 touristes nationaux et internationaux visiteront l’île. Parmi eux, près de 212 000 sud-Coréens arriveront par avion ou par bateau, tandis que 40 000 étrangers empruntereont les mêmes moyens de transport.Le nombre de vols internationaux vers Jeju s’élève à 160 sur 18 lignes, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année dernière. De plus, cinq grands navires de croisière internationaux y feront escale.