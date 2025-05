Météo-Corée développe un système de prévision climatique plus adapté à la région

Photo : YONHAP News

L’Administration météorologique sud-coréenne (KMA) ou Météo-Corée s'engage dans la mise au point d'un système national de prévision climatique, adapté au changement rapide du climat en Asie de l’Est et dans la péninsule coréenne. Ce système permettra des prévisions à long terme, allant d’un mois jusqu’à dix ans, en prenant en compte les interactions entre divers éléments tels que l’atmosphère, la surface terrestre, les océans, la chimie atmosphérique et le cycle du carbone.Météo-Corée a annoncé, jeudi, qu’à travers ce développement, elle produirait de manière autonome des informations à long terme et soutiendrait l’élaboration de politiques nationales efficaces face à la crise climatique et à la mise en œuvre de la neutralité carbone à l’horizon 2050.Depuis 2013, le système de prévision climatique utilisé est celui du service météorologique britannique. Cependant, il avait des difficultés à refléter l’évolution du climat en Asie de l’Est et à appliquer des améliorations.Ce projet de développement a débuté le 30 avril pour établir un système de prévision climatique propre au pays du Matin clair. Il se poursuivra jusqu’en 2031 avec un budget de 31 millions d’euros.