Droits de douane : tenue de discussions techniques Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mené, mercredi et jeudi à Washington, des « discussions techniques » dans le cadre de leurs consultations tarifaires et commerciales. Si leur teneur concrète reste inconnue, une source diplomatique a indiqué qu’il s’agissait de « dessiner les contours des futures négociations bilatérales en la matière ».Pour rappel, les ministres des Finances et du Commerce des deux alliés ont tenu des consultations commerciales dites « 2+2 », le 24 avril dans la capitale américaine. Ils sont alors convenus de conclure un « accord global » sur la levée des droits de douane américains ainsi que sur leur coopération industrielle, d’ici le 8 juillet, délai fixé par Donald Trump pour une suspension de surtaxes réciproques. Et d’organiser les pourparlers de suivi.