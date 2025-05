Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % en avril sur un an, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat). L’inflation se maintient donc à un peu plus de 2 % depuis janvier.Dans le détail, les cours de 84 produits alimentaires ont grimpé de 3,3 % en rythme annuel : +4,8 % pour les produits d’élevage, +6,4 % pour ceux de la mer et +4,1 % pour l’agroalimentaire, entre autres.Quant aux prix des services, ils ont progressé de 2,4 %. L'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, elle aussi, s’est établie à 2,1 %.