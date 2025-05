Beyond Parallel : activité détectée sur un site nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Des signes récents d’activités ont été repérés à Yongdok en Corée du Nord. C’est ce que vient d’annoncer Beyond Parallel. Ce site, dans le Pyongyan du Nord, est dédié aux essais d’explosifs à haute puissance utilisés dans la mise au point d’armes nucléaires.D’après lui, les photos satellites prises le 10 janvier dernier montrent des constructions ou des rénovations autour de ces installations. Des mouvements de personnel et de véhicules ont également été détectés. Des soldats ont aussi été observés dans les baraquements militaires à proximité.Par ailleurs, deux petits cratères ont été identifiés dans une zone agricole intégrée à la section consacrée aux essais. Une image satellite datant de mars 2002 avait déjà montré au même endroit la présence de 11 cratères, vraisemblablement causés par des essais d’explosifs. Le média américain souligne toutefois qu’il est difficile de déterminer si les nouveaux cratères sont liés à des tests ou simplement à des activités agricoles.Le site de Yongdok est situé à 46 km au nord-ouest du complexe nucléaire de Yongbyon. Pyongyang s’est retiré du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2003, mais aurait commencé à exploiter cette installation après 1985, l’année de son adhésion au traité. Quant à Beyond Parallel, il dépend du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).