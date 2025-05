Présidentielle : Han Duck-soo officiellement candidat

Photo : KBS News

Fin du faux suspense sur la candidature de Han Duck-soo à la présidentielle. Le désormais ex-Premier ministre a annoncé aujourd’hui qu’il sera bien candidat au scrutin du 3 juin. Hier, il avait démissionné de son poste.Dans un texte de promesses adressé à ses concitoyens et lu lors d’une conférence de presse au siège de l’Assemblée nationale, Han a expliqué avoir décidé de concourir à l’élection, après avoir constaté que « la bataille politique en quête seulement des intérêts de chaque individu et de chaque camp a atteint un niveau critique ». Pour lui, « nous ne devons pas rester les bras croisés face au risque de la destruction de la nation bâtie avec tant d’efforts, à cause des disputes politiques irresponsables ».L’ancien chef du gouvernement a d’emblée promis de réviser la Constitution et de réduire le mandat présidentiel, à trois ans contre cinq actuellement, s’il est élu. Il a précisé qu’il allait préparer un projet de réforme constitutionnelle la première année, l’achever l’année suivante et enfin organiser, la dernière année, les législatives et la présidentielle, selon la nouvelle loi fondamentale. Avant de quitter aussitôt ses fonctions.L’ex-haut fonctionnaire de carrière a par ailleurs mis en valeur ses expériences accumulées dans différents postes importants qu’il avait occupés durant plusieurs décennies. Il a vanté plus particulièrement ses compétences en matière de commerce extérieur pour justifier d'être l’homme de la situation pour résoudre les contentieux tarifaires avec les Etats-Unis.Han s’est également engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’unité nationale comme pour les classes démunies. Et à former un gouvernement d’union nationale.