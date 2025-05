Procès Lee Jae-myung : le milieu politique secoué par la décision de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

La décision, hier, de la Cour suprême d’annuler l’acquittement de Lee Jae-myung a provoqué une onde de choc sur la scène politique. Pour rappel, le candidat du Minjoo à la prochaine présidentielle est accusé d’avoir enfreint la loi sur les élections aux fonctions publiques en 2022.Le parti de centre-gauche a dénoncé une ingérence de la justice dans le processus électoral, et a convoqué une réunion d'urgence. Avant d’affirmer qu’aucune tentative judiciaire ne l’ébranlera. Lee, quant à lui, a déclaré que le pouvoir judiciaire ne décide pas de la vie des citoyens, et seule la volonté du peuple compte.Le Parti de la réforme de la patrie a qualifié le jugement d’une attaque orchestrée par l’extrême droite, tandis que le Parti progressiste a accusé la Cour de semer le chaos dans la politique.Dans le camp d’en face. Pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement conservateur, le renvoi de ce dossier à la Cour d’appel revient à reconnaître la culpabilité de l'accusé, et s’il ne retire pas sa candidature, ce sera une insulte au peuple. Le chef de son groupe parlementaire Kweon Seong-dong a exigé une condamnation rapide avant l’élection, indiquant que Lee doit assumer ses responsabilités par une peine de prison.Les candidats pressentis à la présidentielle du PPP n’ont pas manqué d’attaquer l’ancien patron du premier parti de l’Hémicyle. Kim Moon-soo a déclaré que celui-ci devrait se retirer de la course s’il avait un minimum de conscience. Han Dong-hoon, de son côté, s’est engagé à le battre de manière écrasante, estimant qu’il ne renoncerait pas.