Présidentielle : le Minjoo affine sa stratégie, le PPP considère une candidature unifiée

Photo : KBS News

La course à la présidentielle s’intensifie. Le candidat du Minjoo, Lee Jae-myung, a entamé une tournée d’écoute dans plusieurs villes frontalières avec la Corée du Nord, comme Cheorwon, Hwacheon, Inje et Goseong, situées dans la province de Gangwon. Le parti majoritaire à l’Hémicycle a, en même temps, tenu sa première réunion de son comité central de campagne afin de lancer les discussions sur sa stratégie électorale.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), les primaires arrivent à leur terme. Les votes des membres et le sondage d’opinion se clôturent ce soir. Les deux finalistes, Kim Moon-soo et Han Dong-hoon, redoublent d’efforts pour séduire les électeurs. L’ancien ministre de l’Emploi a pris ce matin un train express métropolitain GTX entre les gares de Suseo et Dongtan. Il s’agit d’un projet qu’il avait initié en tant que gouverneur de Gyeonggi. A son bord, il a pu rencontrer des citoyens. L’ex-procureur et patron de la formation, quant à lui, multiplie les rencontres avec le public à Séoul après des visites à Changwon et à Busan dans le Sud-Est.Par ailleurs, l’annonce officielle de la candidature ce matin de Han Duck-soo laisse entrevoir la formation d’un front commun anti-Lee Jae-myung au sein du camp conservateur. Interrogé à ce sujet, celui qui avait assuré l’intérim du président de la République jusqu’à hier s’est dit prêt à coopérer avec tous ceux qui sont favorables à une réforme constitutionnelle.Le PPP entend finaliser un accord d’unification des candidats avant la période officielle d’enregistrement, prévue les 10 et 11 mai. Reste à savoir qui représentera le parti lors du scrutin, Kim Moon-soo et Han Dong-hoon adoptant des positions divergentes sur la question.