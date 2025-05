Photo : YONHAP News

Les indices de la Bourse de Séoul ont clôturé la semaine en hausse. Le KOSPI, celui de référence, augmente de 0,12 % pour atteindre 2 559,79 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, progresse de 0,64 % et affiche 721,86 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 405,30 wons (-15,70 wons).En raison des jours fériés, lundi 5 et mardi 6 mai, la Bourse de Séoul n’ouvrira pas ses portes. Elle reprendra ses activités mercredi matin.