Photo : YONHAP News

Alors que les sud-Coréens profitent d'un week-end rallongé en raison de l'anniversaire de Bouddha et de la Journée des enfants, la météo n'est pas au beau fixe pour les accompagner. Ce lundi, les nuages s'installent sur l'ensemble du pays et de la pluie est attendue au cours de l'après-midi.Du côté des températures, ce matin, il fera 9°C à Séoul et Jeonju, 6°C à Daejeon et Daegu, 8°C à Gwangju ainsi que 12°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 18°C dans la capitale, 21°C à Daejeon et Daegu, 20°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 19°C à Busan.