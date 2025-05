La Corée du Sud célèbre le 2 569e anniversaire de Bouddha

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est le 2 569e anniversaire de Bouddha. Tout au long de la journée, des cérémonies de célébration se dérouleront dans les temples bouddhistes à travers la Corée du Sud.Le comité de célébration de la naissance, auquel participent les principaux ordres bouddhistes du pays, a placé les festivités de cette année sous le slogan « Paix sur terre, compassion pour tous ». Une devise choisie pour souhaiter que la société sud-coréenne retrouve la paix ainsi que la stabilité et vive en harmonie et compassion.L’ordre Jogye, le plus grand ordre bouddhiste sud-coréen, tient une cérémonie à 10h dans son temple principal Jogyesa, situé dans le quartier de Jongno à Séoul. Environ 10 000 personnes s'y réuniront, dont le vénérable Jinwoo, son chef, des dignitaires et fidèles bouddhistes, ainsi que des hommes politiques et des représentants d'autres religions. Des personnes en peine et vulnérables ont également été invitées, comme les familles des victimes de l'accident aérien de Jeju Air en décembre dernier et les parents des enfants souffrant de déficiences intellectuelles.Dans son message de célébration précédemment publié, le vénérable Jinwoo a déclaré qu'il fallait « s'unir et se comprendre au lieu de s'opposer les uns contre les autres ». Avant de formuler ses vœux « pour que tous les citoyens puissent réaliser la paix dans l'esprit et dans le monde en suivant les enseignements de Bouddha ».Les autres religions se sont également jointes à la célébration de la nativité. L'archevêque de Séoul, Peter Chung Soon-taek et le Conseil national des Eglises de Corée (NCCK) ont adressé leurs félicitations à tous les moines et fidèles bouddhistes.