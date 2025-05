Anniversaire de Bouddha : Lee Jae-myung promet son soutien au bouddhisme

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Bouddha, Lee Jae-myung, candidat du Minjoo à la présidentielle, a fait part aujourd'hui sur les réseaux sociaux de ses promesses de soutien au bouddhisme. Il a ainsi déclaré qu'il faudrait préserver et transmettre la culture bouddhique pour les générations futures, avant de s'engager à en créer des moyens.L'ex-chef de file du parti de centre-gauche a également rappelé que le bouddhisme avait fondé l'esprit national et permis d'unir le peuple en temps de crise et de lutter contre les invasions étrangères. Avant de souligner que sa formation et lui-même se sentent responsables de faire transmettre la culture bouddhique.Lee s'est ainsi engagé à élargir le soutien à la religion, capable de contribuer à l'unité nationale et à la résilience des âmes isolées et blessées. Celui-ci pourrait concerner les séjours dans les temples et les programmes de méditation dans le cadre d'un programme de rétablissement des citoyens.L'ancien avocat pour les droits de l'homme a également annoncé renforcer son appui pour les projets d'échange culturel international, initiés par le milieu bouddhiste du pays. Un autre support sera apporté aux travaux de maintien des temples et d'amélioration de la prévention des feux. Il a par ailleurs évoqué l'éventuelle dérégulation relative à la gestion des lieux de culte bouddhiste, situés au sein des parcs nationaux.