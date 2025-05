Procès Lee Jae-myung : le Minjoo ne procède pas à la destitution du président de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

La décision de la Cour suprême d’annuler l’acquittement de Lee Jae-myung provoque toujours une onde de choc sur la scène politique. La Cour avait déclaré, jeudi dernier, que le candidat du Minjoo à la prochaine présidentielle avait enfreint la loi sur les élections aux fonctions publiques en 2022.Le parti de centre-gauche a qualifié cette décision de rébellion, avant de s'engager à utiliser tous les moyens légitimes pour la réprimer. Lors de son assemblée plénière, tenue hier, ses députés ont décidé de n'écarter aucune option légale, de la destitution du président de la Cour suprême à l'audition parlementaire, en passant par la désignation d'un procureur indépendant chargé d'enquêter sur l'éventuel déficit procédural dans la décision.Finalement, après trois heures de discussions, les élus ont choisi la prudence, au regard du poids politique de la destitution d'un président de la Cour suprême. Ils ont décidé de demander de reporter la date du procès de Lee et de rendre publics les registres de connexion des juges pouvant prouver l'examen réel par ces derniers des documents liés au procès.De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a qualifié cette réaction de « délire collectif » et d'une grande menace à l'égard du système juridique du pays. Kim Moon-soo, le candidat de la formation conservatrice, a évoqué Hitler et Staline pour condamner le parti rival.Pour rappel, Lee Jae-myung est poursuivi pour violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques. En première instance, le favori des sondages du scrutin du 3 juin avait été reconnu coupable et condamné à un an de prison avec deux ans de sursis. Mais en appel, les juges l’ont acquitté du fait qu’il a simplement exprimé son opinion personnelle.