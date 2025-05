Présidentielle : début du processus de l'éventuelle fusion entre Kim Moon-soo et Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Le parti du pouvoir du peuple (PPP) entame les préparatifs destinés à parvenir à un accord de fusion avec son candidat officiel, Kim Moon-soo, et l'ancien Premier ministre Han Duck-soo. Aujourd'hui, une organisation dédiée sera lancée. Le porte-parole du parti conservateur a annoncé que les négociations devaient s'accélérer pour trouver un terrain d'entente dans les plus brefs délais.Les deux hommes sont d'accord sur la nécessité de former une « coalition anti-Lee Jae-myung », le candidat du Minjoo. Il n'est pourtant pas certain qu'ils le sont sur les modalités et le délai de la fusion. Kim ne souhaite pas se hâter, préférant une union entre plusieurs candidats. De son côté, Han a décidé de confier au PPP le soin de fixer les conditions.Pour parvenir à la fusion avant la date limite d’enregistrement des candidatures au scrutin du 3 juin, à savoir le 11 mai, les négociations sur les modalités de débats télévisés ou de sondage d'opinion publique doivent être terminés au début de cette semaine, au plus tard.