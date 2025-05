Natalité : nombre d'enfants le plus bas dans l'histoire du pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud souffre d'une baisse continue de la natalité. Ce qui a donné, le mois dernier, un nombre historiquement bas d'enfants âgés de quatorze ans et moins. Selon les statistiques démographiques du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en avril dernier, 5 392 237 enfants de cette tranche d'âge ont été comptabilisés, soit 0,3 % de moins en un mois.Ce chiffre était de 8 518 000 en 2008, année du début des relevés en la matière. Il s'est établi en 2015 à environ 7 061 000, pour continuer de baisser jusqu'à 6 307 000 en 2020 et 5 464 000 en 2024.Le taux de ces enfants sur toute la population est lui aussi passé de 17,2 % en 2008 à 10,5 % en avril 2025. La région où cette proportion est la plus basse est Séoul avec 8,9 %, suivie de Busan (9,6 %) et de la province de Gangwon (9,6 %). En tête de la liste se classe la nouvelle ville administrative de Sejong, avec 17,7 %.