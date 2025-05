Présidentielle : Lee Jae-myung en tête dans un scénario à trois d’après un sondage

Photo : YONHAP News

Selon un sondage de Realmeter, Lee Jae-myung, candidat du Minjoo, arriverait en tête de la présidentielle dans une configuration à trois face à un candidat unique du camp conservateur et à Lee Jun-seok, député du Nouveau Parti de la réforme. Selon cette enquête, il dépasserait les 46 % d’intentions de vote.En détail, l’ex-chef de file du parti de centre-gauche sortirait vainqueur dans un scénario l’opposant à Kim Moon-soo, candidat du Parti du Pouvoir du peuple (PPP), et à Lee Jun-seok. Il obtiendrait 46,6 %, contre 27,8 % pour Kim et 7,5 % pour Lee. En remplaçant le représentant du camp conservateur par Han Duck-soo, candidat indépendant, Lee Jae-myung recueillerait 46,5 %, contre 34,3 % pour Han et 5,9 % pour Lee Jun-seok.A noter que cette enquête a été réalisée avant la nomination officielle de Kim Moon-soo comme candidat du PPP, le 3 mai. Par ailleurs, pendant la période du sondage, la Cour suprême a renvoyé l’affaire de Lee Jae-myung, poursuivi pour violation de la loi électorale, devant une juridiction inférieure.Interrogés sur la direction politique souhaitée pour la prochaine présidence, 51,5 % des sondés se sont prononcés en faveur d’un changement de pouvoir au profit de l’opposition, tandis que 42,8 % souhaitent une prolongation du pouvoir actuel, incluant le PPP et ses alliés. Les indécis représentaient 5,6 %.Ce sondage a été réalisé du 30 avril au 2 mai auprès de 1 509 électeurs âgés de 18 ans et plus à la demande d’Energy Economy News Daily via le système de réponse automatisée (ARS) mobile. Avec un taux de réponse de 6,4 %, son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points.