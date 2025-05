Affaire du chaman Geonjin : le Parquet inclut cinq requêtes de la secte Moon dans son mandat de perquisition

Photo : YONHAP News

Dans son mandat de perquisition visant la résidence privée de Yoon Suk Yeol, le Parquet a inclus cinq requêtes que la secte Moon aurait formulées. Selon l’enquête, un ancien responsable du siège mondial de cette dernière aurait cherché à obtenir l’installation d’un cinquième secrétariat de l’Onu en Corée du Sud, la participation du ministre de l’Education à un événement organisé par le mouvement, l’acquisition de la chaîne YTN, le feu vert à un projet de développement le long du Mékong au Cambodge, ainsi qu’une invitation à la cérémonie d’investiture présidentielle.Le ministère public concentre actuellement ses investigations sur des éléments suggérant que, pour transmettre ces demandes, le représentant de la secte aurait offert au chaman Jeon Seong-bae, surnommé « Geonjin », entre avril et août 2022, un collier en diamant de grande valeur, un sac de luxe et du ginseng comme cadeaux destinés à Kim Keon-hee, l’épouse de l’ancien président.Le 30 avril, lors de perquisitions menées au domicile de Yoon et dans les locaux de Covana Contents, les procureurs ont saisi trois téléphones portables et un carnet appartenant à la Première dame. Toutefois, deux des téléphones étaient inactifs, et le troisième, acquis après le départ de l’ancien chef de l’Etat de la résidence officielle, n’avait été activé que depuis moins d’un mois.Samedi dernier, après analyse des éléments saisis, les procureurs ont convoqué Jeon en tant que suspect, l’interrogeant notamment sur des soupçons de violation de la loi sur l’interdiction des sollicitations illégales. Ils devraient désormais déterminer, sur la base des déclarations recueillies, les modalités et le calendrier d’un éventuel interrogatoire de Kim Keon-hee.