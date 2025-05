Gold House : Seventeen, Lisa, Rosé et Han Kang parmi les 100 leaders d’Asie-Pacifique

Photo : PLEDIS Entertainment

Le groupe de K-pop Seventeen, Lisa et Rosé, membres de Blackpink, ainsi que la romancière Han Kang figurent parmi les personnalités de la liste A100 de Gold House.Dans sa sélection annuelle des personnalités asiatiques influentes, l'organisation à but non lucratif américaine a désigné Seventeen comme une icône de la K-pop, soulignant que, pour ses dix ans cette année, le groupe continue de se réinventer.Lisa est saluée pour sa célébrité mondiale, non seulement au sein de Blackpink, mais aussi en tant qu’artiste solo. Rosé, quant à elle, est mise en avant pour avoir atteint la meilleure position jamais obtenue par une artiste féminine de K-pop dans le classement Billboard Hot 100.La lauréate du prix Nobel de littérature 2024, Han Kang, est également mise à l'honneur, présentée comme une romancière coréenne renommée, connue pour ses œuvres poétiques et émotionnelles qui explorent les traumatismes historiques, la vulnérabilité humaine et la transformation.D’autres personnalités du pays du Matin clair sont présentes sur la liste, telles que les acteurs Lee Byung-hun et Lee Jung-jae, ainsi que le réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-hyeok. De plus, le groupe aespa est sélectionné dans la catégorie « New Gold », qui met en lumière les nouveaux leaders émergents de la région Asie-Pacifique.