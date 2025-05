Photo : YONHAP News

Le ciel s'annonce nuageux sur toute la Corée du Sud pour le dernier jour de congés de mai. De faibles pluies sont également attendues sur la côte sud au cours de l'après-midi.Concernant les températures, la matinée de ce premier mardi de mai sera plus chaude que celle de la veille. Il fait 9°C à Séoul, 10°C à Daejeon, 11°C à Gwangju et Daegu ainsi que 12°C à Jeonju et Busan. Cet après-midi, il est prévu 21°C dans la capitale, 19°C à Daejeon, Gwangju et Jeonju, 18°C à Daegu ainsi que 17°C à Busan.