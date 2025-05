Présidentielle : plus de 258 000 sud-Coréens à l'étranger pourront voter

Photo : YONHAP News

Le nombre de sud-Coréens pouvant exercer leur droit de vote à l'étranger lors de la prochaine présidentielle s'élève à 258 254. C'est ce qu'a annoncé, lundi, la Commission électorale nationale (NEC). Ce chiffre représente une hausse de 14,2 % par rapport au scrutin présidentiel de 2022.Par continent, l'Asie (128 932 électeurs) représente 49,9 % du total. Elle est suivie de l'Amérique (75 607) et de l'Europe (43 906). Par pays, les Etats-Unis arrivent en tête (51 885 électeurs). Viennent ensuite le Japon (38 600) et la Chine (25 154). Parmi les missions diplomatiques, l'ambassade au Japon recense le plus grand nombre d'électeurs, à savoir 18 412. Elle est suivie par le consulat général à Los Angeles avec 10 341 personnes et celui de Shanghai avec 8 892.Le vote à l’étranger se déroulera dans 182 missions diplomatiques à travers le monde, pendant une période déterminée par chaque poste entre le 20 et le 25 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 17h, avec une possibilité d’adaptation en fonction des spécificités locales.Les bulletins de vote seront acheminés en Corée du Sud par valise diplomatique. Ils seront envoyés à la NEC par courrier recommandé en présence d’observateurs désignés par les partis politiques disposant d’au moins 20 députés à l’Assemblée nationale. Ils seront dépouillés en même temps que les votes effectués sur le territoire sud-coréen.