Sûreté nucléaire : la Corée du Sud participe à la réunion de l’INRA à Paris

Photo : YONHAP News

Le président de la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC), Choi Won-ho, participe à la réunion de l'Association internationale des autorités de sûreté nucléaire (INRA), qui se tient lundi et mardi à Paris.Créée en 1997, l’INRA regroupe neuf pays, à savoir la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la France, la Suède et l'Espagne. Ses membres se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs politiques de réglementation nucléaire et leurs pratiques.Lors de cette 55e réunion, les discussions portent sur les mesures visant à renforcer la sûreté des centrales nucléaires face au changement climatique, ainsi que sur les orientations réglementaires liées au développement de l'énergie de fusion nucléaire.A cette occasion, Choi présente les récentes avancées du pays du Matin clair en la matière, notamment l'approbation du plan de gestion des accidents pour les réacteurs de type APR1400 de conception nationale, la mise en place d'une inspection permanente des centrales, et le projet de création d’un cadre réglementaire pour les petits réacteurs modulaires (SMR).