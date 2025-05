Apec : la Corée du Sud accueille la 7e conférence des ministres de l’Education

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud accueillera la septième conférence des ministres de l’Education de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, qui réunit 21 pays. Elle l’organisera, du 13 au 15 mai, sur l'île méridionale de Jeju. Pas moins de 400 ministres et experts y sont attendus pour débattre autour du thème : « Réduire le fossé de l’éducation et promouvoir une croissance durable à l’ère de la transition numérique ».Les ministres se réuniront le 14 en assemblée générale. Pour approfondir leurs discussions, ils se répartiront en trois groupes différents, chargés d’aborder respectivement l’innovation, la connexion et la prospérité. Ils auront pour sujets concrets l'intelligence artificielle (IA) et la transformation digitale, l'innovation éducative personnalisée, la coopération mondiale en matière d'enseignement ou encore la croissance économique durable. Au terme de leurs séances, ils publieront une déclaration commune. En amont, une réunion de travail se tiendra du 7 au 10 afin d’en coordonner la teneur.Plusieurs autres événements connexes sont aussi programmés. Il s’agit d’un colloque international sur la réforme de l’éducation et la présentation des modèles d’innovation en la matière, la visite de la délégation dans des écoles de l’île, entre autres.C’est la deuxième fois que le pays du Matin clair organise la conférence. En 2012, il en avait tenu la cinquième édition, à Gyeongju.