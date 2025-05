Nucléaire : signature demain du contrat pour la construction des nouveaux réacteurs tchèques

Photo : KBS News

Demain, une cérémonie de signature du projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires à Dukovany se tiendra à Prague. Le projet a officiellement été attribué, fin avril, à un consortium sud-coréen dirigé par Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP).Selon le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, une délégation composée de hauts responsables gouvernementaux et de parlementaires y sera présente. Celle-ci profitera de sa visite dans la capitale tchèque pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le nucléaire, l'énergie, la construction, les infrastructures, ainsi que les sciences et technologies.Parmi ses membres, du côté du gouvernement, le ministre de l’Industrie Ahn Duk-geun, le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports Park Sang-woo, le premier vice-ministre de la Science et des TIC Lee Chang-yune, ainsi que la deuxième vice-ministre des Affaires étrangères Kang In-sun. Du côté de l’Assemblée nationale, il s’agit des députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Lee Chul-gyu, Park Seong-min et Kang Seung-kyoo, ainsi que de l’élu du Minjoo, Heo Seong-moo.Les représentants sud-coréens s’entretiendront avec le Premier ministre et le président du Sénat tchèques afin d’échanger sur les mesures visant à élargir la coopération économique bilatérale, en particulier dans les domaines du nucléaire, des industries de pointe et des infrastructures.Depuis la désignation de KHNP comme soumissionnaire prioritaire pour ce nouveau projet en juillet 2024, les deux pays ont intensifié leurs discussions sur la coopération dans les domaines des réacteurs nucléaires, de l’énergie décartonnée, du commerce, de l’investissement, des chaînes d’approvisionnement et des industries de haute technologie.