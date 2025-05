Photo : YONHAP News

Sur les quatre premiers mois de l’année, le gouvernement a emprunté à la Banque de Corée (BOK) un peu plus de 70 000 milliards de wons, soit environ 44,5 milliards d’euros, pour combler le trou budgétaire. C’est ce que révèlent les données sur le sujet, soumises à un député par la banque centrale.A titre de comparaison, cette somme est supérieure de 10 000 milliards de wons à celle cumulée entre janvier et avril de l’an dernier, et 2,5 fois plus élevée que sur la même période de 2020, au début de la pandémie de coronavirus. Les chiffres n’ont jamais été aussi importants depuis 15 ans.Toutefois, l’exécutif a remboursé l’intégralité de ses emprunts, en plus de ceux restants de l’an dernier, dont le montant était de 5 000 milliards de wons.