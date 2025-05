Présidentielle : le Minjoo fustige la justice, le PPP étudie une candidature unique

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo à l’élection présidentielle s’est rendu ce mardi dans le Chungcheong du Nord, dans le cadre de sa tournée d’écoute des électeurs. A cette occasion, Lee Jae-myung a déclaré que la rébellion se poursuivait dans le pays, faisant allusion au récent renvoi par la Cour suprême devant la Cour d’appel de son affaire sur sa violation présumée de la loi électorale. Il a également évoqué l’exécution de Cho Bong-am, opposant au gouvernement de Rhee Syngman, en la qualifiant de « meurtre judiciaire » perpétré par des forces injustes.Le parti de centre-gauche a également dénoncé une ingérence de la Cour suprême dans le processus électoral et appelé à garantir une campagne équitable. La formation majoritaire à l’Assemblée nationale a accusé la juridiction de chercher à disqualifier la candidature de son ancien président et a demandé le report de la première audience de son nouveau procès, prévue pour le 15 mai.L’ancien avocat pour les droits de l’Homme a par ailleurs annoncé une série de promesses à destination de la jeunesse, s’engageant à faire de la Corée du Sud un pays porteur d’opportunités et d’espoir. Il a notamment promis la prise en compte obligatoire du service militaire dans la fixation des salaires dans toutes les institutions publiques, ainsi que l’inclusion de l’intégralité de sa durée dans le calcul de la période d’ouverture des droits à la pension nationale.Dans le camp adverse, ce mardi, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) poursuit ses discussions autour d’une possible candidature unique entre son candidat officiel, Kim Moon-soo, et l’indépendant Han Duck-soo.En déplacement dans le Gyeongsang du Nord, Kim s’est rendu dans le comté de Yeongdeok, récemment touché par un incendie de forêt. Quant à l’ex-Premier ministre, il a assisté à un débat organisé par le Kwanhun Club, une association de journalistes. L’occasion pour lui d’afficher sa volonté en faveur d’une candidature unifiée. Il doit ensuite rencontrer Lee Nak-yon, leader du parti Saemirae, pour discuter de la possible formation d’une coalition anti-Lee Jae-myung.