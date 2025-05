Photo : Getty Images Bank

Après des congés sous la grisaille, les sud-Coréens reprennent le travail avec du beau temps. En effet, ce mercredi, le soleil est de retour sur l’ensemble du pays avec un ciel dégagé.Du côté des températures, ce matin, il fait 11°C à Séoul, 10°C à Daejeon, Jeonju et Daegu ainsi que 9°C à Gwangju et 12°C à Busan. Cet après-midi, le mercure grimpera avec 20°C attendu dans la capitale, 22°C à Daejeon, 21°C à Jeonju, 19°C à Busan et 23°C à Daegu et Gwangju.